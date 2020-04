Secretário de Saúde da Paraíba alerta que a região de Guarabira poderá ter mortes por falta de isolamento

O secretário de Saúde da Paraíba criticou, indiretamente, o afrouxamento das regras de isolamento social autorizado pelo prefeito interino Marcus Diogo. Para o secretário, o desrespeito as normas de isolamento é “um erro grave”.

Geraldo Medeiros diz que está recebendo reclamações de que a população guarabirense não está colaborando com o isolamento. Na visão do secretário, esse comportamento pode ter reflexo em até 15 dias com o aumento de número de casos e o aumento de número de mortes na região de Guarabira.

Geraldo ainda diz que as “pessoas jovens que acham que não adoecem e circulam livremente nas ruas, elas devem entender que elas trazem para casa, para os seus pais” a doença. No entendimento do secretário, as cidades de Guarabira e região não estão com boa adesão ao isolamento.

O áudio do secretário de Saúde começou a circular nas redes sociais nesta noite de segunda-feira (20)

