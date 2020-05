Sec. de Saúde, 4º BPM e bombeiros civis realizam fiscalização sanitária nas principais vias de entrada da cidade e na feira livre

A Secretaria de Saúde de Guarabira, em parceria com o 4º BPM e os bombeiros civis iniciaram neste sábado (09) as atividades de fiscalização sanitária nas principais entradas da cidade e na feira livre, em prol do combate ao novo coronavírus.

A secretária da referida pasta, Fernanda Macedo e a coordenadora da Vigilância Sanitária, Giselle Nyedja, acompanharam o trabalho dos agentes de epidemiologia realizaram toda a desinfecção dos veículos e a distribuição de máscaras de proteção para os condutores e passageiros.

Da mesma forma, o comandante da Polícia Militar TC Gilberto Felipe também prestou toda a assistência junto a seus oficiais dando toda a orientação necessária acerca dos cuidados que os motoristas e acompanhantes devem tomar para que não haja o contágio do Covid-19.