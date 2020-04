Sapé tem o terceiro caso confirmado de Coronavírus

O número de casos de coronavírus na Paraíba continuam aumentando. No último Boletim da Secretária de Saúde divulgado no final da tarde desta terça-feira (20), dos 263 casos confirmados até este domingo, 19 de abril, 116 já se recuperaram, 39 estão hospitalizados, 10 deles em leitos de UTI e 33, infelizmente, faleceram. Os demais se recuperam em isolamento domiciliar acompanhados pelas secretarias municipais de saúde.

Os casos estão distribuídos em 19 municípios: João Pessoa (185), Santa Rita (20), Campina Grande (12), Cabedelo (11), Bayeux (9), Patos (8), Junco do Seridó (3), Pombal (2), Serra Branca (1), Sapé (3), Sousa (1), Igaracy (1), Taperoá (1), São João do Rio do Peixe (1), Riachão do Poço (1), São Bento (1), Congo (1), Queimadas (1), Bom Jesus (1).

Mais uma idosa faleceu nas últimas 24 horas: Mulher, 86 anos, residente em João Pessoa, portadora de neoplasia Renal, cardiopatia, anemia crônica. Estava internada em hospital público desde 12 de Abril. Óbito ocorrido em 19/04.

No momento, 148 pessoas estão internadas com notificação de suspeita para Covid-19, sendo 114 em enfermaria (78 público/ 36 privado) e 34 na UTI (23 público/ 11 privado). A taxa de ocupação dos leitos SUS na UTI para síndrome respiratória aguda grave é de 18,4%.

Casos Confirmados: 263

Casos Descartados: 1098

Óbitos confirmados: 33

Casos recuperados: 116

ClickPB