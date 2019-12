“Rota Cultural Jackson do Pandeiro” é lançada em Alagoa Grande

Na última terça-feira (17) foi lançada a Rota Cultural Jackson do Pandeiro em Alagoa Grande, cidade onde o músico nasceu. O evento aconteceu no Teatro Santa Ignez, onde foi exposto uma série de pontos turísticos, bares, restaurantes e pousadas do local. A abertura do evento foi abrilhantada pelos Irmãos Luz, que é um grupo de crianças do quilombo Caiana dos Crioulos. Em seguida, houve a apresentação do artista Isaías Vicente, que é instrumentista e cover de Jackson do Pandeiro.

O objetivo da ação é impulsionar o turismo cultural no Brejo Paraibano, envolvendo as cidades de Alagoa Grande, Areia, Juarez Távora e Remígio. O projeto faz parte do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter) e instituições parceiras.