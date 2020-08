As repartições públicas da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado da Paraíba terão o expediente alterado nesta quarta-feira, 5 de agosto, data em que se comemora a fundação da Paraíba. O funcionamento dos serviços essenciais será preservado.

O feriado se estende a todo o Estado, de acordo com a Lei nº 10.601 de 16 de dezembro de 2015, que institui feriado civil conforme autorizado pelo Artigo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 9.093.