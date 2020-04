REFORÇO: Dentista dá dicas sobre como cuidar da saúde bucal durante a quarentena

A pandemia da Covid-19 forçou a todos a mudar de rotina e de hábitos. Além dos cuidados em evitar aglomerações, do uso de máscaras e do uso do álcool 70% para higienização das mãos e objetos, a orientação é para as pessoas ficarem em casa, tudo isso na intenção de evitar a disseminação do vírus.



Nesse contexto, aliado à recomendação do Ministério da Saúde de o paciente só buscar atendimento odontológico em caso de urgência ou emergência, a dentista do Hapvida Rafaela Magda, ressalta a importância de manter a higiene bucal durante a quarentena. “Nessa época de confinamento, é comum a ansiedade e o medo e nessas horas a gente desconta nos doces, biscoitos, refrigerantes e descansa de alguns hábitos do dia a dia, como a escovação dos dentes. No entanto, a recomendação é reforçar higiene bucal sempre após as refeições com escovação, fio dental e o uso de antisséptico bucal”, disse.



A dentista explica que é mantendo a cavidade bucal limpa que a pessoa vai estar protegida de doenças como gengivites, cáries, mau hálito, infecções e urgências odontológicas. “São dicas simples que podem fazer a diferença na manutenção da sua saúde bucal nesse período, evitando a necessidade de possíveis idas ao dentista durante a quarentena”, reforça.



Rafaela Magda também destaca o cuidado redobrado que as pessoas que usam aparelhos ortodônticos devem ter. “Os aparelhos são excepcionais para manter seus dentes saudáveis, mas precisam de cuidados especiais. Quem faz uso, é importante manter higiene e redobrar a atenção com os alimentos que for morder. Esses alimentos não podem causar tanta pressão ao aparelho com o risco de soltar os chamados brackets, que é a peça que fica colada ao dente”, finalizou. Ações do Hapvida no combate ao coronavírus – Diante do crescimento do número de casos da Covid-19 no Brasil, o Hapvida tem adotado medidas para expandir e qualificar sua rede de atendimento. Somente nas últimas semanas, mais de R$ 50 milhões foram investidos na preparação da empresa para este novo cenário. Responsável por assegurar o acesso à saúde para mais de 6 milhões de clientes em todo o país, a companhia utiliza aeronaves para garantir insumos, como medicação para os nossos clientes e EPIs em toda a sua rede. Desenvolveu plataforma Covid-19.maida.health, que através da Inteligência artificial oferece suporte para identificar casos de Covid-19; lançou chat e contato telefônico para dúvidas referentes ao coronavírus; e ampliou as teleconsultas por vídeo. Além disso, ampliou seus canais de comunicação e passou a levar notícias relevantes sobre a COVID-19 aos cidadãos, além de dar dicas de saúde mental e física para o período de quarentena Hapvida – Com mais de 6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 39 hospitais, 185 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 179 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.



Assessoria de Imprensa