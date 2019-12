Raniery quer reunião servidores do Estado da Paraíba para debater a Reforma da Previdência

Reafirmando compromisso com os paraibanos, o deputado estadual, Raniery Paulino, está convocando uma reunião com as categorias e servidores do estado da Paraíba para ser realizado uma grande audiência para debater a Reforma da Previdência Estadual, o objetivo da reunião é o esclarecimento e apresentação de emendas ao texto. A proposta do parlamentar é que essa reunião seja realizada nos primeiros dias do mês de Janeiro.

” Nosso gabinete está propondo uma reunião para discutir sobre a Reforma da Previdência Estadual, estamos convidando os servidores para discutirem sobre alguns pontos da Reforma de João, já que houve a suspensão por parte do judiciário, estamos convocando o servidor estadual para que possamos discutir ponto a ponto e que seja apresentadas emendas por nossa bancada de oposição” disse Raniery.

Na oportunidade, Raniery observou o momento que o governo vem passando nesse calvário, com isso, o mandato do parlamentar não pode parar e a articulação é escutar os servidores públicos na Reforma da Previdência. ” Temos que trabalhar. Temos que discutir. Toda Paraíba esta vendo o calvário que o governo do estado está passando, se faz necessário o bom senso neste momento, por isso que nosso gabinete não para, estou convocando a todos para essa grande reunião para discutir a Reforma da Previdência.” convocou.

Na ocasião, o parlamentar apresentou suas plataformas digitais com intuito de receber sugestões e recomendações sobre a Reforma de João: https://www.instagram.com/ranierypaulino/ ; https://www.facebook.com/RanieryPaulino.