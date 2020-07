Raniery Paulino quer a implantação de “Restaurante Popular” no Município de Guarabira

O deputado estadual Raniery Paulino, apresentou um Projeto Indicativo ao Chefe do Executivo com intuito de implantar um “Restaurante Popular” no Município de Guarabira, preferencialmente no antigo prédio da Casa da Cidadania. Segundo o parlamentar, o governo do estado através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), fornece diariamente 6 mil refeições, no entanto foi solicitado essa importante medida social também no município de Guarabira.

” Estamos cada vez mais trabalhando para população de Guarabira. Os restaurantes populares são importantes instrumentos, pois os mesmos conseguem fornecer mais 2 mil refeições diárias, ou seja, juntos estão servindo diariamente 6 mil refeições. Nos tempos atuais, o Governador do Estado através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) possuem 4 (quatro) Restaurantes Populares – localizados em João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita e Patos, com isso vimos requerer a adoção dessa medida social também no município de Guarabira.” solicitou Raniery.

Diante da pandemia do coronavirus, há um número considerável de pessoas que vivem do trabalho informal e a cidade de Guarabira polariza a região e recebe diariamente muitas pessoas advindas dos municípios circunvizinhos, cujas famílias sobrevivem com poucos recursos.

” Portanto, observando que o programa Restaurante Popular fornece comidas a preço bastante acessível as famílias necessitadas, apresentamos este requerimento sugerindo que esse importante serviço público seja instalado no antigo prédio da Casa da Cidadania.” detalhou Paulino.