Raniery Paulino cobra ao DER para recuperação da estradas na Paraíba

Procurado por diversos moradores do brejo paraibano, o deputado estadual Raniery Paulino, apresentou diversos requerimentos solicitando ao Diretor Superintendente do DER-PB, Carlos Pereira de Carvalho e Silva, no sentido de adotar providências para recuperação de diversas estradas do brejo paraibanos. São muitos os buracos com riscos de acidentes. Aliás, há diversos buracos impondo aos veículos uma velocidade muito lenta, sob pena de sérios prejuízos. A insegurança no trânsito é evidente.

” Recebemos recentemente dos dignos paraibanos Franco Aldo e Edmilson, do município de Imaculada, um vídeo com imagens nítidas mostrando a grave situação da PB 306, no trecho entre o município de Imaculada e Água Branca, precisamente entre o Sítio Arroz e o Sítio Glória, onde um grande buraco margeando a rodovia se formou e está se ampliando com riscos evidentes de acidentes.” alertou Raniery.

Já o importante Trecho da PB 063 que interliga os municípios de Gurinhém, Mulungu e Alagoinha, bem como na PB 073, no trecho entre os municípios de Guarabira e Pirpirituba, a situação está bastante difícil. São muitos os buracos com riscos de acidentes. Aliás, há buracos nas duas faixas impondo aos veículos uma velocidade muito lenta, sob pena de sérios prejuízos. A insegurança no trânsito é evidente; Como também a recuperação da estrada que liga os municípios de Belém (Rua Nova) a Bananeiras.

“Portanto, antes que danos maiores com vítimas fatais ocorram, faz-se urgente a adoção de providências. Assim, apresentamos diversos requerimentos a fim de que o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB) adote medidas no sentido de recuperar, com a maior brevidade possível, as estradas cujo fluxo de veículos diários é intenso ” frisou Paulino.

ASSESSORIA