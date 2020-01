Raniery inaugura abastecimento d’água na zona rural de Guarabira

No último domingo, 12, ao lado de seu pai, o ex-governador Roberto Paulino, e de sua mãe, a ex-prefeita de Guarabira Fátima Paulino, o deputado estadual Raniery Paulino (MDB) comemorou o abastecimento de água para a comunidade local Lagoa da Serra, atendendo dezenas de famílias e moradores de locais vizinhos, cerca de 205 pessoas e 44 residências com água na porta.

“Ver inúmeras famílias felizes com esse sistema de abastecimento me faz imensamente feliz também. Um projeto que agradeço ao senador José Maranhão e ao coordenador do DNOCS na Paraíba, Alberto Gomes Batista, que atenderam ao nosso pedido. Agradecimentos ainda a Romero, Patrick, Tiene, Idalberto e Biuzão, pessoal da comunidade Lagoa da Serra que tão bem nos acolheu”. Disse Raniery.