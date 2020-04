Raimundo sobre Marcus: “Tá com mais tesão do que Zenóbio pra administrar Guarabira”

A frase: “Tá com mais tesão do que Zenóbio pra administrar Guarabira” foi dita pelo vereador Raimundo Macedo (PSDB) campeão de votos na ultima eleição municipal com mais de 2 mil votos, entrando para a historia como o mais votado de todas as eleições municipais em Guarabira.

Ele foi entrevistado no programa Manhã de Notícias, da TVMidia, nesta segunda-feira (6) e fez um breve relato de suas ações como secretário de educação, nos últimos 7 anos. Raimundo não economizou elogios à atuação do prefeito em exercício, Marcus Diôgo, a quem atribuiu um tesão até maior do que o prefeito Zenóbio Toscano, para administrar Guarabira.

Zenóbio está afastado das funções por problemas de saúde.

Veja a entrevista na íntegra: