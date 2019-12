Raimundo Macêdo diz “Guarabira vai se surpreender muito ainda com Marcus Diôgo”

Na manhã da quarta-feira (18), a Advise Consultoria esteve na redação do Portal Mídia, e repassou dados da pesquisa de intenção de votos para prefeito e vereador de Guarabira, Agreste paraibano, realizada pelo instituto entre os dias 10 e 14 de dezembro. A pesquisa foi realizada na zona urbana e rural, e ouviu cerca de 320 pessoas aptas a votar.

Em entrevista ao Portal Mídia, o secretário de educação Raimundo Macêdo comentou sobre a pesquisa, e disse que o saldo positivo visto pela população guarabirense é fruto de uma administração que tem compromisso com o dinheiro público. E ressalta a imagem do atual prefeito: “Guarabira vai se surpreender muito ainda com Marcus Diôgo”.