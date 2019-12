Rachaduras nos pés: o que causa e como tratar

Se tem algo que incomoda as mulheres são as rachaduras nos pés. As causas são muitas, mas o que muita gente não compreende é que elas podem trazer consequências mais sérias para a saúde do que se imagina.

Foi pensando nisso que A Revista da Mulher pediu à Suzy Rabello, dermatologista do Hospital Bandeirante, que explicasse melhor quais são as causas das rachaduras nos pés, quais problemas para a saúde podem causar, além dos tratamentos disponíveis.

Principais causas das rachaduras nos pés

A dermatologista explica que são diversos os fatores que podem deixar a pele dos pés mais espessa e ressecada causando rachaduras. “O uso predominante de calçados abertos, o excesso de peso corporal, nas mulheres o período após a menopausa também pode gerar estas alterações, além de doenças como algumas micoses e também a psoríase”, alerta.

Apesar de serem tratadas muitas vezes como um problema estético, que incomoda apenas por deixar os pés com um aspecto desagradável, as rachaduras nos pés podem gerar outros transtornos. “Entre os problemas gerados pelas rachaduras podemos citar dor e alterações na forma de pisar, o que consequentemente pode trazer distúrbios de coluna e da bacia, além de poder gerar uma porta de entrada para infecções bacterianas”, ensina a especialista.

Principais tratamentos

Por se tratar de um problema que pode surgir em decorrência de outras doenças, antes de começar um tratamento é preciso descobrir causa. “É importante afastar doenças como as micoses ou a psoríase, que devem ser tratadas de modo específico, além de hidratar bem a pele dos pés”, reforça.

“Quando a pessoa utiliza muitos calçados abertos é aconselhável mudar pelo menos parcialmente o hábito. Quando a obesidade é um fator importante na formação do ressecamento e das consequentes rachaduras a mudança de hábitos e adequação do peso pode ser de grande auxílio”, destaca Suzy Rabello.

A dermatologista lembra ainda que bem melhor do que remediar, a prevenção continua sendo a melhor opção, pois assim é possível evitar os incômodos causados pelas rachaduras nos pés. Hidratar bem a pele da região é a melhor maneira de prevenir o problema. Vale lembrar, contudo, que, caso as rachaduras não desaparecem com estas medidas, é aconselhável consultar um médico dermatologista.

Fonte: A Revista da Mulher