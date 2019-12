Quarta Verde no Paraíso das Frutas; veja as ofertas!!!

View this post on Instagram

As uvas verdes são mais fáceis de plantar e seus frutos estão presentes praticamente durante todo o ano, trazendo benefícios como: 1. Melhorar a circulação, por ser rica em minerais como ferro e potássio, que aumentam a oxigenação das células; 2. Prevenir câncer, pois também são ricas em antioxidantes como catequinas e vitamina C; 3. Controlar a glicemia, pois contém menos açúcar que as uvas roxas e é rica em vitamina B1, importante para o processamento de carboidratos no organismo; 4.Manter a saúde dos ossos, por ser rica em vitamina K e B1, importantes para aumentar a fixação de cálcio na massa óssea. . #Dica: É importante lembrar que os sucos de uva, especialmente os integrais, possuem uma alta concentração do açúcar dessa fruta e baixa quantidade de fibras, o que favorece o descontrole da diabetes e o aumento do peso.