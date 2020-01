Quais as melhores vitaminas para a pele?

A carência de vitaminas e minerais pode resultar numa pele baça, áspera e envelhecida.

Conheça as cinco melhores vitaminas para a sua pele, para mantê-la bonita e saudável, em qualquer idade.

Top 5 vitaminas para a saúde e beleza da pele

1. Vitamina A

A vitamina A, mais conhecida por retinol, ajuda a prevenir cravos, borbulhas e espinhas e aumenta a circulação sanguínea, promovendo a sua cicatrização. Com a sua ação antioxidante, garante a equilibrar a hidratação da pele, diminuindo a produção de sebo, ou seja, irá atuar no controle do excesso de oleosidade, tornando-se numa opção perfeita para quem sofre de pele oleosa a acneica.

2. Vitaminas do complexo B

As vitaminas B5 e B6 auxiliam a normalizar as funções da pele, atuando no controle da produção de óleo natural das glândulas sebáceas. Possuem uma ação cicatrizante e anti-inflamatória na pele, aumentando a sua resistência natural, que por sua vez irá estimular a renovação celular. Para além disso, são excelentes aliados no tratamento de problemas de pele sensível ou atópica, como ressecamento, eczema e acne.

3. Vitamina C

A vitamina C é um poderoso antioxidante e uma das melhores vitaminas para manter uma pele saudável e bonita. Combate os danos provenientes dos raios UV e suaviza as manchas escuras no rosto, através da inibição da produção de melanina, resultando numa pele uniforme e com aspecto saudável. Se a hiperpigmentação é um problema real para você, veja neste artigo como tirar manchas do rosto.

A vitamina C é uma substância perfeita para ser utilizada topicamente, no rosto, através de produtos cosméticos concentrados como os séruns. A pele é o órgão mais exposto às agressões externas diárias que estimulam o seu envelhecimento e a aplicação tópica de um sérum de Vitamina C garante que uma maior quantidade deste ativo penetre nas camadas profundas na pele, aproveitando, de forma mais eficiente, todos os seus benefícios.

4. Vitamina D

Entre todos os benefícios da vitamina D, a revitalização da pele tende a ser um dos maiores, sem dúvida. Consegue acelerar a renovação da pele porque cerca de 90% dessa substância é produzida na própria pele.

A vitamina D estimula a produção de colágeno e ajuda na renovação das células, oferecendo uma aparência rejuvenescida e radiante à pele. Por possuir um papel na proteção natural da pele, consegue fortalecer a barreira da pele, neutralizando a ação dos agentes nocivos.

O sol é a principal fonte de vitamina D mas também a pode encontrar em produtos cosméticos como cremes e séruns para o rosto.

5. Vitamina E

A vitamina E é rica em propriedades antioxidantes que neutralizam os danos causados pelos radicais livres, retardando o envelhecimento ou, pelo menos, minimizar a sua aparência.

Além das propriedades antioxidantes, a vitamina E, estimula o aumento da elasticidade e firmeza cutânea, ao mesmo tempo que ajuda a manter a hidratação natural da pele.

Beleza e Saúde