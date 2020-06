PSDB lamenta o falecimento do seu secretário-geral, o prefeito Zenóbio Toscano

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) lamentou o falecimento do seu secretário-geral na Paraíba, o prefeito de Guarabira Zenóbio Toscano, ocorrido neste domingo (14) em João Pessoa. Ele estava filiado à legenda tucana desde 2001 e foi um grande colaborador para construção e fortalecimento partidário no Estado.



Zenóbio começou sua vida pública como prefeito da cidade de Guarabira, cargo que ocupou por mais duas vezes. Na Assembleia Legislativa da Paraíba foi deputado por cinco mandatos e se destaca pela sua qualidade técnica e firmeza nas ações que defendia.



Nascido em Ingá, Zenóbio era casado com a ex-deputada Léa Toscano, com quem teve quatro filhos, entre eles a vice-presidente do PSDB no Estado, a deputada estadual Camila Toscano. Ele era formado em Engenharia Civil. Assessoria