PRTB fecha aliança política com governador João Azevêdo

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) anunciou, nesta quarta-feira (29), saída da oposição e que agora passa a integrar a base aliada do governador João Azevêdo (Cidadania) na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). A decisão foi discutida e aprovada pela executiva estadual e referendada pela direção nacional da legenda.

De acordo com o presidente estadual da sigla no estado, Fábio Carneiro, o PRTB tomou uma decisão pensada e madura, principalmente levando em consideração o atual momento e a necessidade de unir forças para que a Paraíba supere a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.

Fábio ressaltou que inicialmente os esforços se voltaram para salvar vidas com uma estratégia de controle da pandemia. O desafio agora, segundo ele, é oxigenar a economia para que haja a recuperação econômica e a retomada dos empregos. “Temos que voltar nossa atenção para este momento pós-pandemia e trabalhar com afinco para o restabelecimento de nossa economia, gerando emprego e renda para o povo da Paraíba”, afirmou

O deputado Eduardo Carneiro, que preside a Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico da ALPB, destacou a importância da interação com o governo para o momento pós-pandemia. O parlamentar revelou que atuará como elo entre os setores produtivos do estado e o poder executivo para estimular a geração de empregos e o desenvolvimento para o estado.

Eleições municipais – O deputado Eduardo Carneiro disse ainda que a aliança firmada com o governador em nada muda a sua pré-candidatura à Prefeitura de João Pessoa. O parlamentar, inclusive, se reuniu na última terça-feira (28) com o presidente nacional do partido, Levy Fidelix, que reafirmou apoio e ainda garantiu a presença efetiva do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, na campanha.

Eduardo revelou que está trabalhando para atrair o apoio do Cidadania para a sua pré-candidatura que visa apresentar um projeto inovador conectado com os anseios da população de João Pessoa. “Vamos intensificar ainda mais a nossa pré-candidatura e trabalhando para atrair o apoio de importantes legendas, como o Cidadania”, comentou.