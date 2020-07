Professor de dança sofre acidente de moto em Guarabira

O professor de dança, que dá aulas em várias academias da cidade de Guarabira, Agreste paraibano, Jefferson Gonçalo Alves, 32 anos, sofreu um acidente de moto na noite deste sábado (11), próximo ao Geo Santo Antonio, centro de Guarabira. Ele foi levado para receber os primeiros atendimentos no Hospital Regional de Guarabira e depois transferido para o Hospital de Trauma em João Pessoa, onde está internado.

De acordo com informações de amigos, Jefferson teria bebido na casa de amigos, pois estava bastante triste e logo em seguida saiu guiando a moto, provavelmente sem capacete.

Ainda segundo amigos, ele perdeu o controle do veiculo e bateu com a cabeça no chão. No hospital foi diagnosticado traumatismo craniano, mas está consciente e falando.

