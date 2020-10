PRF apreende na PB mais de R$ 128 mil escondidos em fundo falso de veículo; vídeo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (22), mais de R$ 128 mil escondidos em um fundo falso no interior de um veículo. A ação ocorreu no município de Mamanguape, na BR 101, km 10.

Os policiais realizavam fiscalização quando abordaram um Fiat Uno. O condutor, um homem de 34 anos, estava bastante nervoso. Questionado sobre o motivo da viagem, ele informou que teria deixado uma passageira na cidade de Natal e estaria retornando à João Pessoa. Contudo, não soube explicar os detalhes da viagem. Após fiscalização minuciosa, a equipe encontrou um fundo falso no painel do veículo. Ao abrir o compartimento, os policiais localizaram uma grande quantia de dinheiro, que totalizou mais de R$ 128 mil.

Foto: Divulgação/PRF

O condutor não explicou a origem do dinheiro, apenas afirmou que pegou a quantia em Natal, no Rio Grande do Norte, e entregaria na capital paraibana. Ele não possui antecedentes criminais, mas se recusou a passar detalhes sobre o dinheiro localizado escondido. O homem foi detido, encaminhado à Polícia Federal e responderá pelos crimes de lavagem de dinheiro e violação da suspensão de dirigir, já que estava com a habilitação suspensa.

Apreensão de dinheiro

Essa é a terceira apreensão de grande quantidade de dinheiro sem comprovação de origem realizada pela PRF na Paraíba neste mês. A primeira ocorrência foi no dia 1º (quinta-feira) em João Pessoa, quando a PRF localizou mais de R$ 73 mil localizado em uma mochila que estava no interior de uma caminhonete. Um homem de 37 anos foi preso.

A segunda apreensão ocorreu no último dia 15 (quinta-feira) no município de Sobrado. Os policiais localizaram mais de R$ 57 mil escondidos em um veículo durante abordagem policial. Dois homens foram detidos em flagrante.

paraiba