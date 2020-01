Presidente da AGI, Angelita Lucas é cirurgiada às pressas com problemas cardíacos

A presidente da Associação Guarabirense de Imprensa, a radialista Angelita Lucas, deu um susto em seus familiares e amigos na manhã desta quarta-feira (22). Quando estava em seu local de trabalho, na Justiça Federal em João Pessoa, passou mal e foi atendida por um médico da JF e encaminhada às pressas para o Hospital Memorial São Francisco com suspeita de infarto.

Na unidade hospitalar foi constatado que angelita estava com uma das artérias obstruída e precisou ser submetida a cirurgia para a colocação de um stent e depois a uma angioplastia.

Depois do procedimento cirúrgico Angelita utilizou as redes sociais para relatar como tudo ocorreu, tranquilizou seus amigos e alertou para que todos cuidem da saúde:

Angelita é funcionária pública federal e formada em radialista e relações públicas pela Universidade Federal da Paraíba. Auou na Rádio Cultura AM de Guarabira, onde fez um programa de sucesso, sobretudo pelo trabalho social que prestava a toda região.

Mesmo fora do rádio atualmente, dedicando-se à sua carreira como funcionária pública, Angelita foi eleita presidente da AGI (Associação Guarabirense de Imprensa) e é querida por todos. O trabalho social que fazia no programa de rádio continua realizando, resolvendo problemas de pessoas que necessitam de assistência em saúde e encaminhando casos para hospitais da Capital.

Por causa de seu trabalho, foi também reconhecida na região polarizada por Guarabira, recebendo títulos de cidadania em diversas cidades.

Fez história ao adotar sete crianças. Por causa disso proferiu palestras em diversas cidades da Paraíba e pelo Brasil, sendo reconhecida e premiada por suas ações e gestos.

O problema cardíaco

A angioplastia com stent é um procedimento médico realizado com o objetivo de restaurar o fluxo sanguíneo por meio da introdução de uma malha de metal no interior do vaso obstruído.

O stent é colocado pelo médico no local em que o sangue passa com dificuldades, seja devido a uma placa de gordura ou devido à diminuição do diâmetro dos vasos em função do envelhecimento. Esse procedimento é recomendado principalmente em pessoas com riscos cardíacos devido à alterações no fluxo sanguíneo.

Como é a recuperação

A recuperação após uma angioplastia com stent é relativamente rápida. Quando a cirurgia não é realizada de urgência, geralmente a pessoa recebe alta hospitalar no dia seguinte com recomendação de evitar exercícios vigorosos ou levantar pesos acima de 10 kg nas primeiras 2 semanas da angioplastia.

Com Jota Alves