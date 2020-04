Presa no Sertão Paraíba quadrilha interestadual que planejava atacar carros-fortes e bancos 

Uma quadrilha formada por criminosos de pelo menos quatro estados do Nordeste, que planejava atacar carros-fortes e bancos no Sertão da Paraíba, foi desarticulada em uma operação realizada nesta quinta-feira (16), na cidade de Aparecida. Foram presos seis suspeitos com todo o arsenal que seria usado nos crimes, composto por uma metralhadora ponto 50, quatro fuzis, uma pistola, várias munições e explosivos. Conforme informações do comandante do Policiamento Regional II (CPR-II) da Polícia Militar da Paraíba, coronel Francisco Campos, as armas estavam escondidas por baixo da carroceria de um carro. “A prisão do bando é resultado de um trabalho integrado entre a Polícia Militar da Paraíba, Polícia Federal do Rio Grande do Norte, Polícia Federal da Paraíba e Polícia Civil da Paraíba, que evitou com isso vários crimes contra carros-fortes e instituições financeiras, não só aqui no Estado. Eles estavam divididos em dois carros, com placas de Minas Gerais, e as armas e os explosivos estavam todos empacotados, por baixo da carroceria de um dos veículos”, disse. Os presos, cujas identidades estão sendo confirmadas, são dos Estados do Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia. A operação continuará para chegar até outros integrantes do bando. Os suspeitos e todo o arsenal apreendido serão levados para a sede da Polícia Federal, em Patos.

SECOM