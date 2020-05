Prefeitura retoma atendimento presencial em horário reduzido a partir de segunda

O prefeito em exercício, Marcus Diogo, editou o Decreto Municipal nº 78, de 30 de abril de 2020, onde retoma os serviços públicos desenvolvidos pela Prefeitura de Guarabira de maneira gradual.

De acordo com o decreto retornarão ao trabalho, a partir da próxima segunda-feira, 04 de maio, todas as secretarias para atendimento de 8h às 12h, exceto os serviços essenciais, que continuarão funcionando em dois turnos.

Museus, teatro, biblioteca municipal, ginásio de esportes, escolas, academias de saúde, pilates, galeria de artes e estádios não voltarão a funcionar.

Em nota, a Prefeitura afirma que ficarão a disposição dos prédios públicos municipais de maior entrada de pessoas, os bombeiros civis contratados pelo município para atuarem no combate ao contágio pela COVID-19, eles farão o monitoramento cabível do fluxo de pessoas no local, bem como sua higienização.