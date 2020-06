Prefeitura inicia o pagamento do mês de Junho com antecipação do 13º Salário

Começa nessa segunda, 22 de junho, o pagamento dos servidores da ativa do Município de Guarabira. No primeiro dia recebe todas as secretarias, exceto a de educação, que recebe seus vencimentos no dia 23, véspera do feriado municipal de São João.

“Sabemos que diante da crise que enfrentamos este ano não haverá as festas juninas onde a população gosta de viajar, dançar, participar das festas, esse ano será diferente e pedimos para que seja diferente, fique em casa, esse é o grande apelo de todos os órgãos de saúde, mas a Prefeitura de Guarabira, mesmo diante de tudo isso, permanecerá com a tradição de pagar o mês de Junho com a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário que geralmente é obrigatório ser pago em novembro, mas que em Guarabira sempre antecipamos e este ano, não será diferente.”, explicou o prefeito, Marcus Diôgo.

Os aposentados e pensionistas do município, segundo o calendário divulgado pelo IAPM , receberam no último dia 19, a medida antecipada teve como objetivo evitar a aglomeração nas agências bancárias, inclusive por tratar-se de grupo de risco.