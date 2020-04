Prefeitura de Itabaiana divulga boletim com números do Coronavírus no município

A prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou boletim na noite desta segunda-feira (20) com os números do novo coronavírus (Covid-19) no município.

Atualização COVID-19 (20/04). Casos suspeitos: 01

Casos confirmados: 01

Casos descartados: 01

O Caso confirmado trata-se de uma mulher de 35 anos, profissional da área da saúde com diagnóstico de síndrome gripal, foi atendida pelo HRI nos dias 05 e 08 de abril. Testou POSITIVO no teste rápido em 20/04/2020, segue as recomendações de se manter em isolamento.

O caso descartado trata-se de um Homem de 42 anos, entrou no critério para testagem por se tratar de um familiar do caso positivo da profissional de saúde, e o resultado foi NEGATIVO para COVID-19. O caso suspeito em monitoramento trata-se de uma mulher de 48 anos, atendida no HRI em 18/04/2020, residente do Distrito de Guarita, com um quadro de síndrome gripal, segue em monitoramento e apresenta quadro bom quadro clínico. Não foi realizado teste rápido, por não se enquadrar nas recomendações do Ministério da Saúde.

PREFEITURA DE ITABAIANA

Secretaria Municipal de Saúde