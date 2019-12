Prefeitura de Guarabira convoca aprovados em concurso público

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos editou na tarde desta segunda-feira, 30 de dezembro, último dia de expediente nos órgãos públicos municipais em 2019, o Edital de Convocação nº 01 referente ao Concurso Público realizado neste ano.

O Edital convoca 52 concursados aprovados e terão até o dia 30 de janeiro de 2020 para apresentarem a documentação exigida tendo ainda que submeter-se ao exame pericial na junta médica do município.

O Edital ainda prevê que o agendamento na Junta Médica Oficial poderá ser realizado a partir do dia 06/01/2020. “Este edital contempla o serviço que temos de mais urgência no momento que é a área de saúde. Estamos fazendo levantamento de todas as demandas do município e sempre que tiver a necessidade, dentro do prazo do concurso, estaremos publicando novas convocações. Mas, garantimos que até o fim da vigência todos os que passaram dentro das vagas estarão nomeados, porém, precisamos fazer tudo isso com responsabilidade”, enfatizou o prefeito em exercício Marcus Diogo, que teve recentemente sua licença prorrogada até o fim de fevereiro, em virtude do afastamento por motivo de saúde do prefeito Zenóbio Toscano.

“Com alegria iremos começar o novo ano com mais convocações, tendo em vista que terminamos dois concursos públicos que teve cerca de 600 convocados, isso mostra o compromisso dessa administração com o serviço público municipal”, destaca o secretário de administração, Douglas Nóbrega.

Estão sendo convocados os aprovados para os cargos de assistente social, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de serviços diversos, enfermeiro (30h), farmacêutico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo (ABA/TEACCH), médicos de diversas especialidades e socorristas para o SAMU, psicólogo, psicopedagogo, técnico em enfermagem e terapeuta ocupacional.

Confira o Edital de Convocação.

Confira a publicação no Diário Oficial do Município.