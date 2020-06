Prefeitos da região do Brejo destacam atuação de Zenóbio

Os prefeitos de diversas cidades que compõe a região do Brejo Paraibano externaram seus votos de pesar através das redes sociais, destacando o legado do prefeito de Guarabira Zenóbio Toscano.

A prefeita de Alagoinha, Maria Rodrigues decretou luto de três dias na cidade em sua homenagem. Igualmente, a prefeita de Pilõezinhos, Mônica Cristina e o prefeito de Pirpirituba, Denison Freitas fizeram o mesmo: “Zenóbio, político de história exemplar, muito contribuiu para a história de desenvolvimento não só de Guarabira mas de todo o Estado da Paraíba e tem relevantes serviços prestados ao nosso município. Que Deus conforte todos os seus familiares e fica decretado o luto oficial de três dias no município de Pirpirituba”, destaca em nota o prefeito.

“O falecimento de Zenóbio Toscano traz tristeza a toda uma região pela qual ele tanto trabalhou. Um homem que sempre cumpriu sua palavra e tinha visão de futuro. Construiu grandes amizades e obras, tratava aliados com lealdade e adversários com respeito. Um político que fará muita falta e que deixa um legado a ser seguido.”, diz o prefeito de Lagoa de Dentro, Fabiano Pedro.

A prefeita de Belém, Renata Christinne, escreveu em sua rede social: “Nossos sentimentos e respeito a toda família Toscano e ao povo de Guarabira por tão grande perda. Do prefeito Zenóbio, boas lembranças e o exemplo de gestor público”.

“Zenóbio sempre será lembrado por nós”, escreveu a prefeita de Duas Estradas, Joyce Renally.

A Prefeita Adailma Fernandes, da cidade de Serra da Raiz, externou com profunda tristeza, em nota os votos de pesar: “Zenóbio foi um político exemplar e um grande democrata contribuindo com a política Paraibana e representou dignamente a região do Brejo Paraibano.”

“Um homem íntegro, digno e humano que lutou por grandes causas do nosso Estado, e em especial, a nossa cidade de Pedro Regis”, destacou em nota o prefeito José Aurelio.

“É um momento de pesar que marca o encerramento de uma brilhante trajetória política, sem dúvidas um dos maiores políticos da Paraíba”, destacou o prefeito de Araçagi, Murilio Nunes.

Emitiram também nota de pesar as prefeituras de Borborema e Jacaraú, dentre outras da região.

Zenóbio, até então Prefeito de Guarabira, já foi deputado estadual, tendo sido em um de seus pleitos o mais votado do Estado. Foi também Secretário de Estado da Infraestrutura e presidente da PB Gás.

LIDERANÇAS DA REGIÃO

Além do deputado estadual Raniery Paulino, outro representante da região, o deputado estadual Tião Gomes lamentou a morte do prefeito de Guarabira Zenóbio Toscano, aos 74 anos, que ocorreu na tarde deste domingo (14), em João Pessoa. Em nota, o parlamentar faz questão de relembrar o tempo que exerceram juntos mandato de deputado. “Uma história de amizade e respeito. Uma amizade de trabalho. Perde Guarabira, o Brejo e a Paraíba.”; lamenta Tião.

Nota de Pesar:

É muito triste perder um amigo e exemplo de político como Zenóbio Toscano. Fui prefeito com ele em 1982, eu de Areia e ele de Guarabira e nos tornamos ainda mais amigos atuando pelo Brejo paraibano. Juntos também fomos eleitos para ocupar cadeiras na Assembleia Legislativa da Paraíba onde continuamos atuando pelo nosso Brejo. Trabalhei ainda na Casa Epitácio Pessoa com sua esposa, a ex-deputada estadual Lea Toscano e nesse mandato divido o parlamento com sua filha e deputada estadual, Camila Toscano que representa muito bem o legado desse homem duro, forte e futurista. Ao longo dos anos, construímos uma história de amizade e respeito. Zenóbio foi um grande homem que a Paraíba deve referências. Um político de visão que amava Guarabira tanto quanto amava sua família. Hoje, perde Guarabira, o Brejo e a Paraíba. Neste momento de dor, externo meus sentimentos à sua esposa, seus filhos, familiares e aos guarabirenses. Que Deus conforte o coração de todos nós.