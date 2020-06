Prefeito anuncia a implantação do Complexo Municipal de Saúde no antigo CAIC com 15 instalações

O prefeito em exercício, Marcus Diogo, em reunião com os secretários municipais, anunciou na manhã desta quinta-feira, 04 de junho, a construção do “Complexo Municipal de Saúde Prefeito João Pimentel Filho” que funcionará no antigo prédio do CAIC, no bairro do Nordeste I.

“É um grande presente para a cidade de Guarabira, poder reunir todas as especialidades disponíveis pela secretaria de saúde em um único lugar, havendo inclusive uma expansão territorial dos serviços de saúde no âmbito do município, veja que o Hospital Regional abrange mais as área do Centro/Juá/Bairro Novo, Cordeiro, Bela Vista; a UPA, tem a região do Clóvis Bezerra, Assis Chateaubriand, Rosário, São José, Lucas Porpino, Mutirão, Areia Branca, Osmar de Aquino e Esplanada; e esse Complexo Municipal abrangerá outros bairros mais distantes dessas unidades hospitalares existentes, que é o Bairro das Nações e principalmente os dois bairros do nordeste que são enormes, além de gerar uma economia de mais de vinte mil reais por mês em prédios que hoje são locados”, destacou o prefeito em exercício.

O Complexo que terá o mesmo nome estabelecido quando a construção do CAIC, em 1995, contará com a junção de todas as atividades disponíveis da secretaria de saúde, com o objetivo de melhorar os serviços e ampliar o número de atendimentos de saúde em Guarabira. Serão disponíveis os serviços de fisioterapia, epidemiologia, SAMU, centro da visão, Policlínica infantil em um único local, mais amplo e confortável.

“Todas as especialidades já oferecidas serão mantidas na nova sede, que contará com mais profissionais, ampliando o número de pessoas atendidas”, destaca a secretária de saúde, Fernanda Macedo.

O Projeto de Lei 05/2020 que dispõe sobre a criação do complexo foi protocolado junto ao Poder Legislativo e segue em regime de urgência.

Complexo Municipal de Saúde Prefeito João de Farias Pimentel Filho – Ações da Secretaria Municipal com sua criação

01 – Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Alberto Carlos de Pontes (relocação);

02 – Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Hugo Barbosa de Paiva, que está em sede alugada (relocação);

03 – Centro da Visão Genival Barbosa de Lucena, que funciona em sede própria no HRG (relocação);

04 – SAMU, que está em sede alugada (relocação);

05 – Centro de Treinamento Tabelião Jônio Figueiredo (relocação);

06 – Policlínica Telcy Teixeira de Souza (relocação);

07 – Policlínica Infantil (Implantação);

08 – Centro de Ortopedia (Implantação);

09 – Academia de Pilates II (Implantação);

10 – Mini-auditório (Implantação);

11 – Pronto Atendimento (Implantação);

12 – Farmácia Básica II (Implantação);

13 – Central de Comunicação via-rádio para o SAMU com criação de Estação Repetidora para maior alcance (implantação);

14 – Central de Atendimento Telefônico (implantação);

15 – Central de Atendimento Pessoal com senhas especificas para cada área (implantação).