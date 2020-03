A prefeita Renata Christinne anunciou nesta quinta-feira (26), durante o programa institucional da Prefeitura de Belém na Rádio Cultura FM, a suspensão da feira livre do município na próxima segunda, 30 de março. A medida segue as orientações das autoridades sanitárias e de saúde para conter o avanço do coronavírus.

Permanecem as feiras menores da quinta e do sábado, mas apenas com bancas de alimentos (frutas, verduras, etc.) distantes uma da outra, e seguindo as recomendações:

• Evitar aglomeração, mantendo-se a uma distância em torno de um metro dos feirantes e dos demais frequentadores da feira.

• Ser rápido nas compras e não permanecer na feira por muito tempo;

• Ao retornar para casa, lavar imediatamente as mãos com água e sabão ou utilizar álcool gel;

• Aos feirantes, permanecerem por trás das barracas ou numa posição de distância do freguês para evitar o contato respiratório muito próximo. Evitar tocar o rosto e higienizar as mãos com frequência.