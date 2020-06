Pós pandemia cinzas de Zenóbio serão sepultadas em Guarabira, diz Camila

PÓS-PANDEMIA

“Zenóbio terá homenagem merecida em Guarabira, terra que ele amava”, afirma Camila Toscano

A deputada estadual Camila Toscano e sua família comunicam que o corpo do prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano, foi cremado ainda na tarde do domingo (14) e que as cinzas estão guardadas para que, após pandemia, possa ser realizada uma homenagem e o sepultamento na cidade de Guarabira, terra que ele amava.

Zenóbio Toscano estava internado desde o dia 6 de junho e se recuperava bem da Covid-19, mas no último sábado (13) sofreu um novo Acidente Vascular Cerebral (AVC), desta vez hemorrágico, o que agravou o quadro de saúde o levando a morte no último domingo (14).

Nas redes sociais a deputada Camila afirmou que seu pai sempre foi e sempre será uma referência. “Hoje sou verdadeiramente grata a Deus por tudo. Mesmo nessa hora de dor, eu sou grata, Deus escreveu sua história com maestria e lhe levou como prefeito de Guarabira, foi embora da forma que mais amava, no lugar aonde sempre amou, a cidade que sempre teve toda a sua atenção! Gratidão pelo pai que Deus me deu, na certeza que dentro de mim o senhor sempre viverá e será sempre lá que eu vou buscar conforto e discernimento para tomar as decisões que a vida nos impõe. Com todo meu amor ao meu pai, meu orgulho, meu exemplo!”, escreveu.