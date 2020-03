Por que é que a água e o sabão previnem a Covid-19 e outros vírus?

Como é que algo tão simples como sabão e água morna – e desinfetantes à base de álcool – é tão eficaz contra vários vírus?

De acordo com um artigo da CNN, se os virmos pelo microscópio, verificamos que os coronavírus parecem cobertos com pináculos pontiagudos, como uma coroa. Sob a coroa, está a camada externa do vírus, que é composta de lípidos, ou gordura.

Como acontece com a louça e com alimentos gordurosos, por exemplo, a água por si só não retira a gordura. É preciso lavar o prato com sabão para a dissolver. Isto significa que o sabão ou álcool são muito eficazes na dissolução do revestimento líquido do vírus. Retirar essa camada externa inativa fisicamente o vírus, impedindo que este entre nas células humanas.