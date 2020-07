Polícias Militar e Civil prendem suspeitos de tráfico de drogas em Alagoinha

Dois homens suspeitos de tráfico de droga foram presos por policiais do 4° BPM (Batalhão de Polícia Militar) e policiais civis no final da tarde dessa segunda-feira (13), na PB-075 que liga as cidades de Cuitegi e Alagoinha. Durante a abordagem, foram encontrados com eles meio quilo de uma substância semelhante à maconha, 80g de uma substância similar à cocaína e 220g de pedras semelhantes a crack.

Os suspeitos trafegavam em uma moto e, ao avistarem os policiais, o carona conseguiu descer rapidamente da garupa e adentrar em um matagal, mas foi perseguido pelos policiais militares e civis, que conseguiram localizá-lo e prendê-lo. Os dois homens e o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas.