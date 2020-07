Polícias Militar e Civil prendem suspeito de tráfico de drogas e apreendem revólver em Belém

Em uma ação integrada, policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e policiais civis prenderam, na manhã desta quarta-feira (15), na cidade de Belém, um homem suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Na residência dele foram encontradas porções de uma substância semelhante à cocaína que estavam em cima do telhado e enterradas no quintal, dentro de um recipiente de vidro, além de um revólver calibre 32 que estava dentro do veículo dele e uma cartela contendo quatro munições.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, tendo sido levado pelos militares para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. O veículo onde o revólver foi encontrado foi apreendido e removido para o pátio da 2ª CPTran.

P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM