Polícias Militar e Civil prendem em Serra da Raiz procurado pela Justiça por furto

Policiais da guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do GTE (Grupo Tático Especial) da 8ª Delegacia Seccional de Polícia Civil prenderam, nessa terça-feira (30), na cidade de Serra da Raiz, um homem com mandado expedido pela Justiça por furto qualificado.

De posse do mandado de prisão, expedido pela Comarca de Pirpirituba no último mês de março, os policiais se dirigiram até Serra da Raiz, onde o acusado foi localizado e conduzido preso para a cidade de Pirpirituba para a realização dos procedimentos legais.

P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM