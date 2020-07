Polícias Militar e Civil prendem em Guarabira homem com cinco mandados expedidos pela Justiça de São Paulo

Um homem natural do Paraná, com cinco mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por assaltos e furtos qualificados, foi preso por policiais militares e civis nessa segunda-feira (13), no centro de Guarabira, cidade onde ele estava residindo. No momento em que foi abordado, ele apresentou uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsificada, mas quando os policiais verificaram o nome verdadeiro dele, constataram os mandados de prisão em aberto.

Os policiais da guarnição do Comando do 4° BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do GTE (Grupo Tático Especial) da 8ª Delegacia Seccional da Polícia Civil chegaram até o acusado depois de investigarem um furto que aconteceu na cidade de Alagoinha, que teria sido praticado por ele e outro homem. A campana que resultou na prisão também contou com a participação de policiais da Força Tática e, no momento em que foi abordado, ele conduzia um veículo HB20 de cor branca e placa OFE 7881-PB.

O acusado foi encaminhado para a delegacia, onde confessou ter participado do furto na cidade de Alagoinha e ter envolvimento em clonagem de cartões. Ele também irá responder pela falsificação de documento, além de cumprir os mandados de prisão em aberto.