Polícias Militar e Civil prendem acusado de tentativa de homicídio em Belém

Em uma operação conjunta que envolveu as Polícias Militar e Civil, um homem com mandado expedido pela Vara Única da Comarca de Belém por tentativa de homicídio foi preso nessa quinta-feira (25), na cidade de Dona Inês. De posse das informações sobre o mandado de prisão, policiais da guarnição do Comando do 4° BPM (Batalhão de Polícia Militar) e da 8ª Delegacia Seccional de Polícia Civil fizeram um levantamento prévio e obtiveram a informação de que o acusado estaria escondido na residência de uma irmã na cidade de Dona Inês. Os policiais se dirigiram até o local e constataram a veracidade da informação, então fizeram um cerco ao imóvel que culminou com a prisão do acusado, que logo em seguida foi encaminhado à delegacia e, posteriormente, para a cadeia pública.

EMBRIAGUEZ E DESORDEM – Em Duas Estradas, a guarnição comandada pelo cabo Rodrigues foi acionada pelo Copom de Belém informando que havia um homem com sinais de embriaguez alcoólica e, de posse de uma foice, estava praticando desordem e ameaçando populares em via pública. Os policiais, com o apoio da guarnição de Serra da Raiz, se dirigiram rapidamente até o local informado e constataram a veracidade da denúncia. Ele foi dominado e desarmado e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.