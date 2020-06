Polícias Militar e Civil cumprem mandados e prendem dois procurados pela Justiça em Alagoa Grande

Em uma operação conjunta que aconteceu na manhã desta sexta-feira (19), na cidade de Alagoa Grande, policiais militares e civis cumpriram mandados expedidos pela Justiça e prenderam dois homens, um acusado de roubo e o outro, de estupro de vulnerável. As prisões foram efetuadas por militares da guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e policiais civis da Delegacia de Alagoa Grande e do GTE (Grupo Tático Especial) da 8ª Delegacia Seccional, tendo à frente o delegado Felipe Castellar.

De posse dos mandados, os policiais realizaram as diligências até os endereços dos dois acusados, onde eles foram localizados e presos. Em seguida, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais e, posteriormente, serem encaminhados a um dos presídios da região.

OUTRA OCORRÊNCIA – Na noite dessa quinta-feira (18), em Araçagi, a vítima informou ao Copom que um homem estava com um aparelho de som ligado em alto volume e perturbando o sossego dos vizinhos desde o horário da manhã. Apesar dos pedidos para que desligasse o som, ele se negou e ainda proferiu palavras desrespeitosas às pessoas. A guarnição do Destacamento, comandada pelo sargento Arimateia, esteve no local e percebeu sinais de embriaguez alcoólica no suspeito que, diante do flagrante de embriaguez, desordem e perturbação do sossego, foi conduzido à delegacia juntamente com a vítima.

P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM. Foto: Gustavo Chaves