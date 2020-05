Policiais prendem em Guarabira suspeitos de furto e receptação

Policiais militares e civis prenderam nesta quinta-feira (28), na cidade de Guarabira, dois homens, um deles suspeito de furto e o outro por receptação dos objetos, que foram recuperados junto com duas armas encontradas nas residências deles. A guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e policiais da 8ª Delegacia Seccional tomaram conhecimento de que na noite de quarta-feira (27) um homem arrombou a parede lateral de uma fábrica de acessórios militares e subtraiu um computador, câmeras de vigilância, máquina de cortar grama, entre outros objetos.

Como a ação foi registrada pelas câmeras do local, através das imagens os policiais identificaram o autor do delito e ele foi localizado na sua residência, onde confessou o crime. No imóvel, após uma busca minuciosa, foram encontrados uma espingarda de fabricação indefinida, como também peças que apareciam nas imagens sendo furtadas. Ele apontou a residência do suspeito da receptação, onde foi encontrado mais material furtado e outra espingarda de fabricação indefinida. Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

OUTRA OCORRÊNCIA – Na noite de quinta-feira, no Distrito do Pirpiri, em Guarabira, policiais realizaram a prisão de um homem que estaria perturbando o sossego com o som em alto volume e ameaçando os vizinhos. A guarnição de Rádio Patrulha foi acionada pelo Copom e, ao chegar ao local, orientou o suspeito a não utilizar o som em volume que viesse a incomodar os moradores vizinhos. Quando os policiais se retiraram, ele voltou a ligar o som e ainda foi até a residência da vítima armado com uma faca, ameaçando matar a ela e seus familiares. Diante da situação, os militares retornaram e fizeram a prisão e a condução do suspeito para a delegacia.