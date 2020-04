Policiais prendem comerciantes suspeitos de receptação e apreendem mais de 800 kg de queijo roubado em Pernambuco

Dois comerciantes foram presos por policiais militares e civis nessa terça-feira (28), nas cidades de Guarabira e Mulungu, suspeitos de receptação de queijos roubados no município de Saloá, no Estado de Pernambuco, onde uma carga de aproximadamente 8 toneladas de quejo muçarela da marca Carajás foi roubada no dia 22 de abril.

A ação conjunta envolveu policiais da guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do GTE (Grupo Tático Especial), além de policiais civis de Pernambuco e Sergipe, e as guarnições conseguiram recuperar 724 kg de queijo nos dois estabelecimentos comerciais dos suspeitos.

Na manhã desta quarta-feira (29), em Alagoinha, outros 100kg de queijo roubado foram apreendidos e o comerciante informou que teria adquirido de um dos dois que foram presos no dia anterior e foi intimado a prestar esclarecimentos na delegacia.

Os policiais chegaram até Guarabira, Mulungu e Alagoinha após obterem informações de que os produtos da marca roubada estariam sendo comercializados em estabelecimentos comerciais das três cidades. Todo o material apreendido e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

Assessoria 4º BPM