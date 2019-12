Policiais militares localizam rinha de galo na zona rural de Alagoa Grande

Uma operação que envolveu policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), Pelotão de Polícia Ambiental e Bope localizou neste domingo (22), na zona rural do município de Alagoa Grande, uma propriedade onde supostamente aconteciam rinhas de galo. No local, os policiais encontraram 84 galos e, embora não tenha havido o flagrante da rinha, visualizaram indícios da sua realização.

Um homem que se identificou como sendo o proprietário dos galos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, foi notificado pela Polícia Ambiental em uma multa no valor de R$ 42 mil, sendo R$ 500 para cada animal apreendido, em seguida, ele foi liberado.