Policiais do 4º prendem suspeitos de direção perigosa e porte ilegal de armas de fogo

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram, entre a noite desse domingo (5) e o início da madrugada desta segunda-feira (6), quatro prisões, sendo duas por direção perigosa e duas por porte ilegal de armas de fogo, e apreenderam duas espingardas calibre 36. A primeira prisão aconteceu na PB-075, em Cuitegi, quando a guarnição do Destacamento local realizava rondas e

visualizou alguns homens pilotando motocicletas em alta velocidade e praticando direção perigosa. Foi dada voz de parada, mas eles desobedeceram e empreenderam fuga, dando início a uma perseguição. Dois deles foram alcançados, abordados e receberam voz de prisão pela direção perigosa, e um deles não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e as motos foram apreendidas e encaminhadas ao pátio da 2ª CPTran.

Em Guarabira, a guarnição de Rádio Patrulha comandada pelo cabo Abrahão realizava rondas pelo centro da cidade quando visualizou dois homens em uma moto portando um saco com volume suspeito onde, após abordagem e busca pessoal, foram encontradas duas espingardas calibre 36, além de um pé de cabra, 15 cartuchos deflagrados calibre 36, quatro sacos contendo pólvora, um saco com esferas de chumbo e um serrote. Os foram presos e conduzidos para a delegacia junto com o material apreendido e a moto, que estava com o licenciamento atrasado, foi removida para a CPTran.

Assessoria