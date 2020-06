Policiais do 4º BPM recuperam em Pirpirituba veículo com restrição de roubo

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) recuperaram, na manhã desta sexta-feira (5), no Sítio Várzea Comprida, na zona rural do município de Pirpirituba, um Corsa Sedan de cor preta e placa MOW 7629, que tinha sido roubado na noite dessa quinta-feira (4), em Belém. A guarnição comandada pelo sargento Paiva realizava rondas para prender os suspeitos quando localizou o veículo abandonado e no interior encontrou cartões de crédito pertencentes à vítima. Os policiais comunicaram ao delegado plantonista para a adoção das medidas legais e a devolução do veículo recuperado ao proprietário.

PRISÃO POR AMEAÇA – Uma mulher foi presa na noite de quinta-feira, em Alagoa Grande, suspeita de ameaçar outra. O caso aconteceu depois que a mãe da vítima teria reclamado de uma criança que estava em via pública soltando fogos de artifício, causando um desentendimento entre elas e a posterior ameaça. A guarnição compareceu ao local e encaminhou as partes envolvidas à delegacia.