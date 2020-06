Policiais do 4º BPM recuperam em Logradouro carreta roubada em Caaporã

Uma carreta que tinha sido roubada na tarde de terça-feira (2), em Caaporã, foi recuperada na madrugada desta quarta-feira (3), por policiais da 3ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na PB-081, na cidade de Logradouro, na estrada que dá acesso ao Rio Grande do Norte. Os policiais foram acionados pela empresa responsável pelo monitoramento do veículo, que informava que ele estaria nas imediações de Logradouro, próximo à divisa com o Estado vizinho.

A guarnição se dirigiu até o local apontado pelo GPS e encontrou a carreta abandonada na via, sem a carga que, segundo a empresa, seria de bebidas. Durante a averiguação feita no local, os policiais não encontraram o condutor ou nenhum suspeito. O veículo foi apreendido e em seguida encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais, entre elas, a devolução do veiculo ao proprietário.

*P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM*

