Policiais do 4º BPM realizam prisões e apreensão de adolescente infrator

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam, na tarde deste domingo (3), na zona rural do município de Guarabira, um homem suspeito de ameaça e injúria contra um vizinho com quem teve um desentendimento anterior. A guarnição de Rádio Patrulha comandada pelo cabo Abraão foi acionada para atender à ocorrência no Sítio Maciel, na qual o suspeito, apresentando sinais de embriaguez, proferiu palavras que atingiram a honra da vítima, chamando-a de ladra e ameaçando-a que, caso chamasse a polícia, “não passaria dois dias viva”. Diante dos fatos, os policiais realizaram rondas e localizaram o suspeito, que foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Na noite de sábado (2), no Conjunto Cristina Muniz, em Pilões, a guarnição foi solicitada para averiguar a informação de que um adolescente estaria bastante agressivo, chutando as portas da casa e os móveis, além de proferir ameaças contra os avós e a tia. De imediato, os policiais foram até o local e mantiveram contato com as vítimas, que confirmaram a denúncia. Os militares constataram que o adolescente estava bastante alterado e, mesmo com a presença da guarnição, ameaçou a tia, dizendo que quando voltasse iria matá-la. As partes envolvidas, juntamente com o Conselho Tutelar, foram levadas para a delegacia.

Também em Guarabira, os policiais foram averiguar um acidente envolvendo um carro e uma moto, na qual o condutor do carro tinha se evadido do local. A guarnição da Patamo 1 realizou rondas e conseguiu interceptar o veículo, cujo condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. A guarnição da CPTran foi aci onada para realizar os procedimentos de praxe e o suspeito foi conduzido à delegacia.

SECOM