Policiais do 4º BPM realizam prisão e apreensão de suspeitos de roubo e lesão corporal em Caiçara

Policiais da 3ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam um homem e apreenderam um adolescente suspeitos de um roubo a um supermercado na cidade de Caiçara. A prisão e apreensão dos dois aconteceu na tarde desta quinta-feira (7), logo após o roubo, durante um cerco policial na zona rural do município. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 32 com dois cartuchos, duas espingardas de fabricação artesanal, uma moto, um aparelho de telefone celular e a quantia de aproximadamente R$ 780 que tinham sido levados da vítima, que chegou a ser agredido com coronhadas na cabeça.

Participaram da ação as guarnições das cidades de Belém e Caiçara, tendo à frente o capitão Leite, comandante da 3ª Companhia. O homem e o adolescente foram reconhecidos pela vítima e também foram identificados pelos policiais como sendo suspeitos de envolvimento em outros roubos ocorridos nas zonas urbana e rural de Guarabira. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.

SECOM