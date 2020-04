Policiais do 4º BPM prendem suspeitos de tráfico de drogas e tentativa de furto e dano ao patrimônio público

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram, na noite de quinta-feira (2) e início da madrugada desta sexta-feira (30), em Guarabira, três prisões, sendo duas de suspeitos de tráfico de drogas e uma por tentativa de furto e dano ao patrimônio público. As primeiras prisões aconteceram quando as guarnições do CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade), aspirante Marllyson, Rádio Patrulha e Força Tática realizavam rondas e adentraram em uma das ruas do Bairro Esplanada.

Ao avistarem as viaturas, dois homens tentaram fugir, mas foram alcançados e abordados pelos policiais. Após uma busca pessoal, foram encontradas com eles 15 pedras de uma substância semelhante a crack e uma quantia similar à maconha, além de dois aparelhos de telefone celular e 72 reais em espécie. Os dois foram encaminhados à delegacia para que fosse fosse lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

No Conjunto Assis Chateaubriand, um homem adentrou em uma escola da rede pública municipal e tentava praticar um furto quando foi visualizado através das câmeras. Os policiais militares foram acionados e rapidamente chegaram ao local, onde encontraram o suspeito e constataram que, além da tentativa de furto, ele também havia danificado as grades das portas da secretaria e da cantina. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.