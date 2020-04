Policiais do 4º BPM prendem suspeito de receptação e recuperam moto com restrição

Um homem suspeito de receptação foi preso e uma moto com restrição de roubo ou furto foi apreendida por policiais da 3ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite dessa terça-feira (7), na cidade de Sertãozinho. A guarnição comandada pelo sargento André realizava rondas quando visualizou o suspeito conduzindo uma moto Honda Pop de cor preta e sem placa. Ao realizarem a abordagem e a consulta pelo chassi através do Copom, os policiais constataram que a moto possuía restrição de roubo ou furto. O condutor foi preso e a moto foi apreendida e removida para a Delegacia de Polícia Civil.

OUTRAS OCORRÊNCIAS – Em Pilões, a guarnição comandada pelo soldado Roberto recebeu uma denúncia anônima pela linha direta informando que o suspeito estava armado com uma faca e perseguindo a adolescente, que é sua companheira, para atentar contra a vida dela. De imediato, os policiais foram até o local e constataram que o suspeito estava com sinais visíveis de embriaguez alcoólica e bastante agressivo. Ao receber voz de prisão, ele tentou reagir e foi necessário o uso da força necessária para prendê-lo. Em seguida, ele e a vítima, de 15 anos de idade, acompanhada de conselheiros tutelares, foram encaminhados à delegacia.

Em Guarabira, a solicitante entrou em contato com o Copom informando que estava sendo agredida pela irmã em via pública. A guarnição comandada pelo cabo Erivan compareceu ao local e constatou a veracidade do fato, sendo as partes envolvidas conduzidas para a delegacia para serem tomadas as medidas cabíveis.

Por Karina Araújo