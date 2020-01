Policiais do 4º BPM prendem mulher suspeita de furto e apreendem adolescente por ameaça

Nesse domingo (5), policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam uma mulher suspeita de furto e apreenderam um adolescente suspeito de ato infracional semelhante à ameaça. No primeiro caso, registrado no Bairro do Cordeiro, em Guarabira, os policiais receberam informações de que um adolescente estaria ameaçando uma mulher que possui transtornos mentais. De imediato, os militares se dirigiram ao local e confirmaram a informação, em seguida conduziram os envolvidos, com os respectivos responsáveis, para a Delegacia de Polícia Civil.

No Bairro do Cruzeiro, em Cuitegi, um homem informou aos militares que teve o aparelho de telefone celular furtado do interior da própria residência. Ele relatou que esteve bebendo com algumas pessoas e à tarde foi dormir, deixando o telefone carregando, porém, ao acordar, não o encontrou e as outras pessoas que estavam na sua casa também haviam saído. O homem relatou que uma mulher que estava com ele teria pego o celular e ambos foram encaminhados para a delegacia, apesar do telefone não ter sido encontrado.