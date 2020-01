Policiais do 4º BPM prendem em Guarabira suspeito de tráfico de drogas

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (10), em Guarabira, um homem suspeito de tráfico de drogas e com ele apreenderam substâncias semelhantes a crack e maconha. A droga estava dentro de uma mochila e ele estava dentro de um veículo que faz transporte alternativo, a caminho da cidade de Caiçara.

O homem foi preso depois que o Copom recebeu a informação de que havia um suspeito de portar substância entorpecente nas proximidades do terminal rodoviário municipal. De posse das informações, de imediato a guarnição comandada pelo cabo Ricardo, juntamente com a guarnição da Rotam, procedeu a abordagem do suspeito, que tem 23 anos de idade, que já estava dentro do alternativo.

Na mochila foram encontrados aproximadamente 250g de uma substância similar à maconha e 150g de uma substância semelhante a crack. Diante do flagrante, os entorpecentes apreendidos e o suspeito foram levados para a delegacia para a lavratura do auto de prisão por tráfico, embora ele tenha informado aos policiais que seriam para consumo próprio.