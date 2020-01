Policiais do 4º BPM prendem em Guarabira suspeito de roubo e estupro

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam em flagrante, no final da tarde dessa quarta-feira (22), no Bairro Nordeste 1, em Guarabira, um homem de 45 anos de idade suspeito de roubo e estupro. Ele foi encontrado escondido dentro do banheiro de uma residência vizinha que estava desocupada e com ele os policiais encontraram a faca utilizada para abordar e render a vítima.

A vítima relatou aos policiais que estava cuidando de uma idosa na residência, que foi invadida pelo homem, armado com uma faca. Ele tinha adentrado pela porta dos fundos e, ao perceber que só estavam as duas mulheres no interior da casa, a pegou à força e levou para um dos quartos. Ela foi amarrada com as mãos para trás e foi estuprada pelo suspeito, que também pegou uma quantia em dinheiro dela e uma peça de roupa do proprietário da casa.

Ao perceber a chegada do proprietário, a vítima gritou por socorro e o suspeito fugiu. De posse das informações, de imediato os policiais saíram em buscas e conseguiram localizar e prender o suspeito, que tinha se escondido na casa vizinha. Após a prisão, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para a autuação em flagrante.