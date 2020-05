Policiais do 4º BPM prendem em Guarabira suspeito de manter companheira em cárcere privado

Um homem suspeito de manter a companheira em cárcere privado foi preso em flagrante na noite dessa quarta-feira (12), na cidade de Guarabira, por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar). A guarnição foi acionada através do Copom para atender a uma ocorrência de cárcere privado e, ao chegar ao local, encontrou a vítima dentro de um apartamento que estava trancado com cadeado e, segundo ela mesma relatou, essa era uma prática comum.

A própria vítima conseguiu quebrar o cadeado e contou aos policiais que sofria ameaças constantes do companheiro, além de agressões, e que no último sábado (9), também foi agredida com um socos na boca e abaixo do peito, teve a barriga ‘riscada’ com uma faca e o cabelo cortado.

A guarnição comandada pelo cabo Erivan, com o apoio do CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade), tenente Danilo, realizou buscas e quando o suspeito retornou para a residência, recebeu voz de prisão pelo crime de violência doméstica e foi conduzido à delegacia.

SECOM